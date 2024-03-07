Партія Фіцо представила п’ятірку на виборах до ЄП зі скандальним любителем Че Гевари

Партія Smer, яку очолює прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, представила першу п’ятірку, яка поведе політсилу на вибори до Європарламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Správy.

Очолить партію Фіцо багаторічна депутатка Європарламенту Моніка Беньова. Примітно, що у 2022 році вона проголосувала проти резолюції Європарламенту, яка визнає РФ державою-спонсором тероризму.

Крім того, вона пояснювала заяви Фіцо щодо того, що Україна навряд чи зможе повернути окуповані території тим, що словацький прем'єр "є реалістом".

Також до п'ятірки кандидатів на виборах до Європарламенту увійдуть скандальний віцеспікер словацького парламенту Любош Блаха, радник Фіцо Ерік Каліняк, Юдіта Лашшакова та депутатка ЄП Катаріна Рот Неведялова, яка заявляла, що закупівлі ЄС зброї для Києва не зможуть вирішити ситуацію з війною РФ проти України.

Блаха, зокрема, відомий тим, що проти нього відкрили кримінальне провадження через портрет революціонера Ернесто Че Гевари, який він повісив у своєму кабінеті.

У 2020 році проти нього порушили кримінальну справу за фото із значком у формі зірки із серпом і молотом, який йому нібито подарував лідер Smer-SD Роберт Фіцо.

Минулого року Facebook блокував профіль Блахи через неодноразове поширення мови ненависті й теорій змови про коронавірус.

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