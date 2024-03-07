Партия Фицо представила пятерку на выборах в ЕП со скандальным любителем Че Гевары

Партия Smer, возглавляемая премьер-министром Словакии Робертом Фицо, представила первую пятерку, которая поведет политсилу на выборы в Европарламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Správy.

Возглавит партию Фицо многолетняя депутатка Европарламента Моника Бенева. Примечательно, что в 2022 году она проголосовала против резолюции Европарламента, которая признает РФ государством-спонсором терроризма.

Кроме того, она объясняла заявления Фицо о том, что Украина вряд ли сможет вернуть оккупированные территории тем, что словацкий премьер "является реалистом".

Также в пятерку кандидатов на выборах в Европарламент войдут скандальный вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха, советник Фицо Эрик Калиняк, Юдита Лашшакова и депутат ЕП Катарина Рот Неведялова.

Блаха, в частности, известен тем, что против него открыли уголовное производство из-за портрета революционера Эрнесто Че Гевары, который он повесил в своем кабинете.

В 2020 году против него возбудили уголовное дело за фото со значком в форме звезды с серпом и молотом, который ему якобы подарил лидер Smer-SD Роберт Фицо.

В прошлом году Facebook блокировал профиль Блахи из-за неоднократного распространения языка ненависти и теорий заговора о коронавирусе.

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