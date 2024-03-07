Шольц: Союзники все ще довіряють Німеччині попри злив переговорів про Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він не вважає, що довіра союзників до Німеччини постраждала через нещодавно оприлюднену росіянами розмову керівників німецьких ВПС про ракети Taurus для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За його словами, він "дуже впевнений, що довіра між Німеччиною та її союзниками й друзями настільки велика, що те, що там сталося, не вплине на цю довіру".

"Всі, з ким ми напряму говорили, повідомили про це. І я думаю, що ми можемо на це спиратися", – зазначив Шольц.

Системи Taurus та перехоплення РФ секретних переговорів керівництва німецьких ВПС, ймовірно, обговорюватимуть 13 березня у Бундестазі, де канцлер ФРН відповідатиме на запитання депутатів.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дзвінок, про який йде мова, був перехоплений після того, як один з учасників увійшов в систему через незахищену лінію з готельного номера в Сінгапурі.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

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