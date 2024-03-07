Генсек НАТО офіційно запросив Швецію до членства, а Стокгольм підписав необхідні документи

Північноатлантичний альянс та уряд Швеції завершують останні формальності, необхідні для того, щоб фіналізувати вступ країни в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав Швеції офіційне запрошення до вступу в Альянс, що є наступним кроком після того, як усі ратифікаційні документи щодо вступу Швеції надійшли до депозитарію у США.

Після цього прем’єр Швеції Ульф Крістерссон, який вже перебуває у Вашингтоні, поставив підпис під документами щодо вступу Швеції.

Вступ Швеції буде фіналізований, коли документи вручать держсекретарю США Ентоні Блінкену, це має статися найближчим часом.

Нагадаємо, 7 березня до депозитарію у Вашингтоні надійшла остання – угорська – ратифікаційна грамота щодо вступу Швеції, це було останньою формальною умовою для завершення вступу Швеції в НАТО. Перед цим, 5 березня, ухвалений в парламенті протокол про вступ нарешті підписав президент Угорщини.

Навіть після ратифікації Угорщина на деякий час затримала підписання протоколу президентом, пояснюючи це виборами президента у себе в країні.

Детальніше на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті НАТО знову на паузі. Чому Україні так потрібне розширення Альянсу, яке досі гальмує Угорщина.