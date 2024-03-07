Генсек НАТО официально пригласил Швецию к членству, а Стокгольм подписал необходимые документы

Североатлантический альянс и правительство Швеции завершают последние формальности, необходимые для того, чтобы финализировать вступление страны в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг направил Швеции официальное приглашение к вступлению в Альянс, что является следующим шагом после того, как все ратификационные документы о вступлении Швеции поступили в депозитарий в США.

После этого премьер Швеции Ульф Кристерссон, который уже находится в Вашингтоне, поставил подпись под документами о вступлении Швеции.

Вступление Швеции будет финализировано, когда документы вручат госсекретарю США Энтони Блинкену, это должно произойти в ближайшее время.

Напомним, 7 марта в депозитарий в Вашингтоне поступила последняя – венгерская – ратификационная грамота о вступлении Швеции, это было последним формальным условием для завершения вступления Швеции в НАТО. Перед этим, 5 марта, принятый в парламенте протокол о вступлении наконец подписал президент Венгрии.

Даже после ратификации Венгрия на некоторое время задержала подписание протокола президентом, объясняя это выборами президента у себя в стране.

Подробнее на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье НАТО снова на паузе. Почему Украине так нужно расширение Альянса, которое до сих пор тормозит Венгрия.