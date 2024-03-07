Голови МЗС і Міноборони виступили на зустрічі союзників, яку ініціював Париж

Міністри закордонних справ та оборони Дмитро Кулеба та Рустем Умєров узяли участь в ініційованій Францією відеоконференції голів МЗС та Міноборони країн-союзників щодо підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили пресслужби цих відомств.

Кулеба закликав союзників у питанні військової допомоги Україні керуватись двома правилами – "швидше і більше".

"Якщо Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів і ракет більшої дальності для відбиття атак і звільнення території, – ви маєте можливості виробляти та закуповувати більше цього озброєння", – навів він приклад.

Міністр також наголосив на необхідності якнайшвидшого нарощування виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів.

Своєю чергою голова Міноборони Умєров поінформував своїх колег про ситуацію на фронті та вказав на наявні проблеми, "наприклад забруднення мінами".

За повідомленням Міноборони, сторони "обговорили шляхи посилення допомоги Україні в кількох важливих сферах: озброєння та виробництво зброї, кіберзахист, боєприпаси, можливості завдавати глибоких ударів".

Як повідомлялось, Франція запросила главу МЗС України, міністрів закордонних справ та оборони головних союзників Києва та генсека НАТО взяти участь у відеоконференції 7 березня, щоб продемонструвати "єдиний фронт" та виробити конкретні пропозиції щодо посилення підтримки України.

Раніше, говорячи про війну РФ проти України, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що настав час активізуватися і "не бути боягузами".