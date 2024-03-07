Главы МИД и Минобороны выступили на встрече союзников, которую инициировал Париж

Министры иностранных дел и обороны Дмитрий Кулеба и Рустем Умеров приняли участие в инициированной Францией видеоконференции глав МИД и Минобороны стран-союзников по поддержке Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили пресс-службы этих ведомств.

Кулеба призвал союзников в вопросе военной помощи Украине руководствоваться двумя правилами – "быстрее и больше".

"Если Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет большей дальности для отражения атак и освобождения территории, – вы имеете возможность производить и закупать больше этого вооружения", – привел он пример.

Министр также отметил необходимость скорейшего наращивания производства оружия в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины и европейских партнеров.

В свою очередь глава Минобороны Умеров проинформировал своих коллег о ситуации на фронте и указал на имеющиеся проблемы, "например загрязнение минами".

По сообщению Минобороны, стороны "обсудили пути усиления помощи Украине в нескольких важных сферах: вооружение и производство оружия, киберзащита, боеприпасы, возможности наносить глубокие удары".

Как сообщалось, Франция пригласила главу МИД Украины, министров иностранных дел и обороны главных союзников Киева и генсека НАТО принять участие в видеоконференции 7 марта, чтобы продемонстрировать "единый фронт" и выработать конкретные предложения по усилению поддержки Украины.

Ранее, говоря о войне РФ против Украины, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пришло время активизироваться и "не быть трусами".