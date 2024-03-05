Туск знову пропонує зустріч фермерам, які вкотре протестуватимуть у Варшаві

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував фермерам, які останні кілька місяців влаштовують масові протести в країні, зустрітись цієї суботи, 9 березня, для вирішення суперечливих питань.

Його слова цитує RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Після засідання уряду 5 березня прем’єр Польщі заявив, що домовився про черговий раунд переговорів із фермерами, "щоб відзвітувати перед ними про заходи, які я вжив після попередньої зустрічі".

"Сподіваюся, вони приймуть запрошення. Я буду доступний в суботу о 10-ій ранку в Центрі "Діалог",– сказав Туск, маючи на увазі будівлю у Варшаві, де він уже зустрічався з фермерами минулого тижня.

Також польський прем’єр анонсував внесення до Сейму проєкту резолюції, яка закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт продуктів харчування та сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Він додав, що в проєкті резолюції Сейм Польщі також має запропонувати термінові зміни до правил торгівлі, щоб "захистити чутливі сектори сільськогосподарського ринку від надмірного імпорту з України".

У середу, 6 березня, у Варшаві відбудеться загальний страйк фермерів, до якого також приєднаються мисливці та лісники. Організатори очікують до 150 тисяч учасників.

Аграрні протести в Польщі, як і в інших країнах ЄС, тривають вже кілька тижнів. Вимоги польських фермерів включають відмову від правил "Зеленого курсу" Європейського Союзу, закриття кордонів від напливу агропродовольчої продукції з-за меж ЄС та захист тваринництва в Польщі.

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