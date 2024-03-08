В Міноборони Естонії заборонили продаж товарів фірм, що не припинили бізнес із РФ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур доручив припинити продаж тих товарів, які все ще доступні в Росії, у місцях продажу, пов'язаних із силами оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Розпорядження забороняє торговим автоматам, кафе та іншим торговим точкам під юрисдикцією оборонного відомства продавати продукцію таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever та Mondelēz International.

Також буде припинено перепродаж тютюнових виробів від Philip Morris International та Japan Tobacco International (JTI).

Рішення стосується виробників, які були внесені Національним агентством з питань запобігання корупції України до списку міжнародних спонсорів війни.

За словами Певкура, багато західних компаній припинили свою діяльність в РФ, але все ще є ті, хто продовжує підтримувати російську економіку і, відповідно, військову машину Кремля.

"Я розумію, що розпорядження про припинення поставок продукції PepsiCo, Mars, Nestle та інших великих корпорацій в межах юрисдикції Міноборони може викликати певний дискомфорт, але для багатьох продуктів можна знайти альтернативи від естонських виробників, і більше благо переважує невеликі незручності. Я сподіваюся на розуміння всіх – давайте допоможемо Україні перемогти", – зазначив він.

Торгові партнери відомства мають вилучити продукцію з асортименту протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення.

Раніше повідомляли, що представниця Міністерства фінансів США Анна Морріс, відповідальна за протидію незаконним грошовим потокам, обговорить в Австрії ризики ведення банківської діяльності в Росії, зокрема із керівництвом австрійського банку Raiffeisen.

Після виходу більшості великих західних банків Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет РФ своїми податками.

У грудні минулого року президент США Джо Байден підписав указ, який передбачає санкції проти фінансових установ, що допомагають Росії обходити санкції.