В Минобороны Эстонии запретили продажу товаров фирм, не прекративших бизнес с РФ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур поручил прекратить продажу тех товаров, которые все еще доступны в России, в местах продаж, связанных с силами обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Распоряжение запрещает торговым автоматам, кафе и другим торговым точкам под юрисдикцией оборонного ведомства продавать продукцию таких компаний, как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International.

Также будет прекращена перепродажа табачных изделий от Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI).

Решение касается производителей, которые были внесены Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции Украины в список международных спонсоров войны.

По словам Певкура, многие западные компании прекратили свою деятельность в РФ, но все еще есть те, кто продолжает поддерживать российскую экономику и, соответственно, военную машину Кремля.

"Я понимаю, что распоряжение о прекращении поставок продукции PepsiCo, Mars, Nestle и других крупных корпораций в пределах юрисдикции Минобороны может вызвать определенный дискомфорт, но для многих продуктов можно найти альтернативы от эстонских производителей, и большее благо перевешивает небольшие неудобства. Я надеюсь на понимание всех – давайте поможем Украине победить", – отметил он.

Торговые партнеры ведомства должны изъять продукцию из ассортимента в течение 60 дней с момента получения уведомления.

Ранее сообщалось, что представитель Министерства финансов США Анна Моррис, ответственная за противодействие незаконным денежным потокам, обсудит в Австрии риски ведения банковской деятельности в России, в частности с руководством австрийского банка Raiffeisen.

После выхода большинства крупных западных банков Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские бизнесы осуществляют операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные прибыли, из которых затем финансирует бюджет РФ своими налогами.

В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает санкции против финансовых учреждений, помогающих России обходить санкции.