В Іспанії викрили банду, що підробляла твори мистецтва та продавала підробки Бенксі

Іспанська поліція ліквідувала мережу фальсифікаторів творів мистецтва, яких підозрюють у продажу робіт, що помилково приписували британському вуличному художнику Бенксі; деякі з них коштували 1500 євро і вище.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Регіональна поліція Каталонії Mossos d'Esquadra заявила, що провела рейд у майстерні в квартирі міста Сарагоса, де фальсифікатори створювали підроблені роботи, а потім поширювали їх через аукціонні зали, антикварні магазини або онлайн-платформи.

Reuters

Слідчі вилучили дев'ять робіт та зафіксували щонайменше 25 фактів їх продажу в Іспанії, Німеччині, Швейцарії, США та Шотландії, зазначили правоохоронці.

Чотири людини перебувають під слідством за звинуваченням у шахрайстві та злочинах проти інтелектуальної власності.

За даними поліції, "пара молодих послідовників стріт-арту Бенксі з економічними проблемами" створювали роботи в стилі художника, які вони спочатку продавали за ціною не вище 80 євро.

Втім, дистриб'ютор, "обізнаний з функціонуванням ринку графічних робіт", у співпраці із "зацікавленим суб'єктом дистрибуції", виготовив фальшиві сертифікати, які приписували роботи таємничому Бенксі, чия особа залишається невідомою.

Роботи були представлені як частина проєкту Бенксі Dismaland – інсталяції в стилі тематичного парку 2015 року в британському містечку Вестон-сьюпер-Мер.

Втім, компанія Pest Control – єдиний орган, який сертифікує творчість Бенксі, – виявила, що і роботи, і сертифікати були фальшивими.

"Розслідування залишається відкритим, і не виключені нові постраждалі та арешти", – зауважили правоохоронці.

Раніше британське подружжя витратило 200 тисяч фунтів стерлінгів на те, щоб прибрати мурал вуличного художника Бенксі, створений на стіні їхнього будинку.