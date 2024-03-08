В Испании разоблачили банду, которая подделывала произведения искусства и продавала подделки Бэнкси

Испанская полиция ликвидировала сеть фальсификаторов произведений искусства, подозреваемых в продаже работ, которые ошибочно приписывали британскому уличному художнику Бэнкси; некоторые из них стоили 1500 евро и выше.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Региональная полиция Каталонии Mossos d'Esquadra заявила, что провела рейд в мастерской в квартире города Сарагоса, где фальсификаторы изготавливали поддельные работы, а затем распространяли их через аукционные залы, антикварные магазины или онлайн-платформы.

Reuters

Следователи изъяли девять работ и зафиксировали не менее 25 фактов их продажи в Испании, Германии, Швейцарии, США и Шотландии, отметили правоохранители.

Четыре человека находятся под следствием по обвинению в мошенничестве и преступлениях против интеллектуальной собственности.

По данным полиции, "пара молодых последователей стрит-арта Бэнкси с экономическими проблемами" создавали работы в стиле художника, которые они изначально продавали по цене не выше 80 евро.

Впрочем, дистрибьютор, "осведомленный с функционированием рынка графических работ", в сотрудничестве с "заинтересованным субъектом дистрибуции", изготовил фальшивые сертификаты, которые приписывали работы таинственному Бэнкси, чья личность остается неизвестной.

Работы были представлены как часть проекта Бэнкси Dismaland – инсталляции в стиле тематического парка 2015 года в британском городке Уэстон-сьюпер-Мер.

Впрочем, компания Pest Control – единственный орган, который сертифицирует творчество Бэнкси, – обнаружила, что и работы, и сертификаты были фальшивыми.

"Расследование остается открытым, и не исключены новые потерпевшие и аресты", – отметили правоохранители.

Ранее британские супруги потратили 200 тысяч фунтов стерлингов на то, чтобы убрать мурал уличного художника Бэнкси, созданный на стене их дома.

А в 2021 году картину Бэнкси, частично порезанную шредером, продали за рекордные $25,4 млн.