Британія працюватиме зі США над створенням морського коридору для допомоги Газі

Велика Британія заявила, що буде працювати разом зі США над відкриттям морського коридору для доставки допомоги безпосередньо в Газу.

Про це у Twitter (X) написав міністр оборони Британії Девід Кемерон, повідомляє "Європейська правда".

"Разом зі США, Велика Британія і партнери оголосили, що ми відкриємо морський коридор для доставки допомоги безпосередньо в Газу", – зазначив Кемерон.

Він також додав, що продовжить закликати Ізраїль дозволити проїзд більшої кількості вантажівок до Гази, щоб найшвидше доставити допомогу тим, хто її потребує.

Раніше повідомляли, що Сполучені Штати розглядають можливість створення коридору для доставки допомоги в Газу морем на тлі поглиблення гуманітарної кризи в секторі.

Президент США Джо Байден доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі.