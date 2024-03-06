США можуть створити морський коридор для доставки допомоги в Газу

Сполучені Штати розглядають можливість створення коридору для доставки допомоги в Газу морем на тлі поглиблення гуманітарної кризи в секторі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Пентагону Пат Райдер.

"У координації з міжвідомчими та міжнародними партнерами США ми активно розглядаємо варіанти морського коридору для доставки гуманітарної допомоги в Газу, зокрема потенційні комерційні та контрактні варіанти", – заявив речник Міноборони США.

Він не став говорити про варіанти, які розглядаються, але додав, що американські військові "відіграватимуть лише допоміжну роль" у наданні допомоги, яку очолює Агентство США з міжнародного розвитку.

"Це було б у формі унікальних можливостей Міністерства оборони. Ми продовжимо працювати з іншими відомствами над тим, як це може виглядати в майбутньому", – додав Райдер.

Як повідомляє The Hill, серед інших варіантів, які розглядають США, – морський коридор та тиск на Ізраїль, щоб він дозволив більшій кількості вантажівок з гумдопомогою потрапити в сектор.

Під час зустрічей у Вашингтоні з міністром військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганцом глава Пентагону Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен просили дозволити більшій кількості гуманітарної допомоги потрапити в Газу.

Напередодні Сполучені Штати та Йорданія здійснили нове повітряне десантування гуманітарної допомоги для мешканців Гази.

Американські військові здійснили перше повітряне десантування гуманітарної допомоги в Газі в суботу.

Президент США Джо Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектора Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.