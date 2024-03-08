Британия будет работать с США над созданием морского коридора для помощи Газе

Великобритания заявила, что будет работать вместе с США над открытием морского коридора для доставки помощи непосредственно в Газу.

Об этом в Twitter (X) написал министр обороны Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает "Европейская правда".

"Вместе с США, Великобритания и партнеры объявили, что мы откроем морской коридор для доставки помощи непосредственно в Газу", – отметил Кэмерон.

Он также добавил, что продолжит призывать Израиль разрешить проезд большего количества грузовиков в Газу, чтобы быстрее доставить помощь тем, кто в ней нуждается.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность создания коридора для доставки помощи в Газу морем на фоне углубления гуманитарного кризиса в секторе.

Президент США Джо Байден поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе.