Прем'єрка Естонії не висуватиме свою кандидатуру на виборах в Європарламент

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас не висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту за списком Партії реформ.

Цю інформацію у коментарі ERR підтвердили у бюро естонської прем’єрки, повідомляє "Європейська правда".

"Прем'єр-міністерка Кая Каллас не буде балотуватися до Європарламенту, оскільки зосередиться на своїх обов'язках прем'єр-міністра", – зазначила радниця очільниці уряду Елізабет Вальдманн.

У Партії реформ кожен член політсили сам висуває свою кандидатуру, якщо зібрав 10 підписів на підтримку від колег по партії.

Клопотання можна надсилати до 26 березня. Виборчий список буде затверджено на з'їзді партії 7 квітня.

ЗМІ раніше повідомили, що Каллас є однією з претенденток на посаду єврокомісара з питань оборони, яку планують створити.

Також, за даними журналістів, Каллас часто згадують у внутрішніх дискусіях у ЄС як можливу кандидатуру на головного дипломата Євросоюзу після виборів – посаду, яку зараз обіймає Жозеп Боррель