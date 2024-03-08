Премьер Эстонии не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европарламент

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент по списку Партии реформ.

Эту информацию в комментарии ERR подтвердили в бюро эстонского премьера, сообщает "Европейская правда".

"Премьер-министр Кая Каллас не будет баллотироваться в Европарламент, поскольку сосредоточится на своих обязанностях премьер-министра", – отметила советник главы правительства Элизабет Вальдманн.

В Партии реформ каждый член политсилы сам выдвигает свою кандидатуру, если собрал 10 подписей в поддержку от коллег по партии.

Ходатайства можно присылать до 26 марта. Избирательный список будет утвержден на съезде партии 7 апреля.

СМИ ранее сообщили, что Каллас является одной из претенденток на должность еврокомиссара по вопросам обороны, которую планируют создать.

Также, по данным журналистов, Каллас часто упоминают во внутренних дискуссиях в ЕС как возможную кандидатуру на главного дипломата Евросоюза после выборов – должность, которую сейчас занимает Жозеп Боррель.