Кулеба вирушив до Вільнюса на переговори з країнами Балтії та Францією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у п’ятницю, 8 березня, відвідує з робочим візитом Литву.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили в українському МЗС.

У Вільнюсі міністр має взяти участь у п’ятисторонніх переговорах разом із очільниками зовнішньополітичних відомств Естонії, Латвії, Литви та Франції.

Ключовими темами їхнього обговорення будуть "швидке нарощування військової допомоги союзників для України та виробничих потужностей оборонних індустрій", йдеться в повідомленні.

Окремо міністри п’яти країн мають обговорити результати нещодавнього саміту в Парижі за головування президента Франції Еммануеля Макрона, втіленню двосторонніх домовленостей та "ефективним відповідям на виклики для безпеки Європи".

Також МЗС України анонсувало спільну пресконференцію п’ятьох міністрів увечері 8 березня.

Напередодні, нагадаємо, Дмитро Кулеба та міністр оборони Рустем Умєров узяли участь в ініційованій Францією відеоконференції голів МЗС та Міноборони країн-союзників щодо підтримки України.

Там голова МЗС закликав союзників збільшити та пришвидшити підтримку України, зокрема, у разі необхідності направити свої тренувальні місії.