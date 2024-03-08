Кулеба отправился в Вильнюс на переговоры со странами Балтии и Францией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу, 8 марта, посещает с рабочим визитом Литву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в украинском МИД.

В Вильнюсе министр должен принять участие в пятисторонних переговорах вместе с руководителями внешнеполитических ведомств Эстонии, Латвии, Литвы и Франции.

Ключевыми темами их обсуждения будут "быстрое наращивание военной помощи союзников для Украины и производственных мощностей оборонных индустрий", говорится в сообщении.

Отдельно министры пяти стран должны обсудить результаты недавнего саммита в Париже под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, воплощению двусторонних договоренностей и "эффективным ответам на вызовы для безопасности Европы".

Также МИД Украины анонсировало совместную пресс-конференцию пяти министров вечером 8 марта.

Накануне, напомним, Дмитрий Кулеба и министр обороны Рустем Умеров приняли участие в инициированной Францией видеоконференции глав МИД и Минобороны стран-союзников по поддержке Украины.

Там глава МИД призвал союзников увеличить и ускорить поддержку Украины, в частности, в случае необходимости направить свои тренировочные миссии.