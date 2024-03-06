Найбільша група Європарламенту підтримує схему депортації нелегальних мігрантів до третіх країн

Європейська народна партія – найбільша політична група Європейського парламенту, яка, ймовірно, збереже лідерство і після виборів у червні – підтримала міграційну реформу, що передбачає депортацію шукачів притулку до безпечних третіх країн та запровадження системи квот для тих, хто отримує захист у країнах ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації The Guardian.

Пропозиція міграційної реформи – яка нагадує запропоновану в Британії схему депортації шукачів притулку до Руанди – викладена в передвиборчому маніфесті Європейської народної партії.

"Ми хочемо реалізувати концепцію безпечних третіх країн. Будь-хто, хто просить притулку в ЄС, може бути переведений до безпечної третьої країни і пройти там процедуру надання притулку", – йдеться в маніфесті.

Але європейські консерватори підкреслюють, що "критерії безпечних країн повинні відповідати основним зобов'язанням Женевської конвенції про статус біженців та Європейської конвенції з прав людини".

Також у документі ЄНП йдеться про те, що після "впровадження концепції третьої країни" ЄС пропонує "приймати квоту людей, які потребують захисту, на основі щорічних гуманітарних квот для вразливих осіб".

Ця пропозиція розглядається як ініціатива для протидії зростанню популярності ультраправих і екстремістських партій, зокрема "Альтернативи для Німеччини". Її мають розглянути на щорічному з'їзді ЄНП в Бухаресті, який почався 6 березня.

Манфред Вебер, лідер Європейської народної партії, заявив журналістам, що пропозицію підтримали всі партії політичної групи, зокрема й Християнсько-демократичний союз Німеччини, членом якого є президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Посилення міграційної політики, ймовірно, посилить напруженість всередині Європарламенту і створить політичні ризики для фон дер Ляєн, яка повинна представляти інтереси всього ЄС, а не одного політичного блоку, вважає The Guardian.

Нагадаємо, минулого року в Європейському Союзі досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.