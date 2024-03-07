Латвія хоче повернути посилену охорону кордону з Білоруссю з наступного тижня

Міністерство внутрішніх справ Латвії пропонує з наступного тижня відновити посилений режим охорони кордону з Білоруссю.

Про це йдеться в підготовленому МВС проєкті розпорядження, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Планується, що посилений режим охорони кордону діятиме з 13 березня до 12 вересня 2024 року.

Латвія розглядає повернення посиленої охорони кордону з Білоруссю через зростання потоку нелегальних мігрантів.

Планується відновити посилений режим охорони кордону в Лудзенському краї, Краславському краї, Аугшдаугавському краї, Даугавпілсі та Каунатській волості Резекненського краю.

В умовах посиленого режиму Державна поліція і Національні збройні сили надають необхідну підтримку Державній прикордонній охороні. Також відповідальні органи наділяються різними правами, наприклад, входити в приміщення без дозволу власника для запобігання загрози.

Раніше глава Державної прикордонної охорони (ДПО) Латвії Гунтіс Пуятс заявив про зростання потоку мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон з боку Білорусі.

Перед цим уряд Латвії ухвалив рішення не відкривати пункт пропуску "Сілене" на кордоні з Білоруссю.