В Греции разоблачили преступную сеть, изготовившую тысячи качественных подделок паспортов

В Греции разоблачили преступную организацию, которая устроила подпольную схему иммиграции в ЕС и изготовила тысячи качественных подделок паспортов для тех, кто пользовался их услугами.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Греческие правоохранители совместно с Европолом раскрыли сеть, которая с сентября 2023 года занималась организацией нелегального въезда на территорию ЕС.

Всего задержали 11 человек – трех палестинцев, трех латвийцев, двух иранцев, двух сирийцев и одного ливанца.

По выводам следствия, эта группа с использованием сложного технологического оборудования научилась делать высококачественные подделки паспортов ряда стран Евросоюза и третьих стран, с помощью которых нелегальные мигранты могли легализоваться в ЕС. Среди подделок обнаружили в том числе фальшивые украинские паспорта.

Стоимость такого документа для клиентов-мигрантов варьировалась от 400 до 1200 евро в зависимости от страны происхождения. Злоумышленники изготовили тысячи таких документов, количество только тех, которые нашли и изъяли, достигает более 4600.

В дополнение к этому, участников сети подозревают в организации перелетов в страны ЕС с использованием изготовленных ими подделок. За "пакет услуг" брали 6000 евро с человека.

Непосредственные организаторы сети работали с "клиентами" исключительно через посредников и отдельно друг от друга.

Напомним, в Латвии хотят со следующей недели возобновить усиленный режим охраны границы с Беларусью из-за роста потока нелегальных мигрантов.

Между тем крупнейшая политическая группа Европарламента, которая ожидаемо сохранит лидерство и после выборов в июне, поддержала миграционную реформу, предусматривающую депортацию искателей убежища в безопасные третьи страны и введение системы квот для тех, кто получает защиту в странах ЕС.