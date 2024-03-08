Укр Рус Eng

Голова Міноборони Німеччини хоче покращити цивільний захист населення

П'ятниця, 8 березня 2024, 18:19

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що німецький уряд повинен забезпечити кращий механізм цивільного захисту населення.

Про це він заявив під час візиту до Фінляндії 8 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Як сказав Пісторіус на зустрічі з фінським колегою Антті Хякканеном, питання посилення цивільного захисту необхідно вирішувати швидко, тому що воно "завжди є зворотним боком військової загрози і обороноздатності".

Голова Міноборони ФРН також сказав, що був вражений скандинавським підходом до "абсолютної, всеосяжної" оборони і високим рівнем підтримки населенням цих країн оборони, яка не видається "мілітаристською або панікерською", передає DPA.

Від дезінформації до війни в космосі: Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО

Пісторіус пообіцяв винести питання цивільного захисту на засідання федерального уряду Німеччини після повернення.

Німеччина ніколи не мала бункерів для всіх своїх мешканців – навіть під час холодної війни вони були розраховані тільки на 10% населення, а після її закінчення уряд розпродав наявні державні об'єкти або дозволив деяким із них занепасти.

Протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО уже попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому. Приміром, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

На цьому тлі Бундесвер уперше з кінця холодної війни розробляє новий комплексний оперативний план оборони, який враховує уроки повномасштабної російської агресії проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина