Голова Міноборони Німеччини хоче покращити цивільний захист населення

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що німецький уряд повинен забезпечити кращий механізм цивільного захисту населення.

Про це він заявив під час візиту до Фінляндії 8 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Як сказав Пісторіус на зустрічі з фінським колегою Антті Хякканеном, питання посилення цивільного захисту необхідно вирішувати швидко, тому що воно "завжди є зворотним боком військової загрози і обороноздатності".

Голова Міноборони ФРН також сказав, що був вражений скандинавським підходом до "абсолютної, всеосяжної" оборони і високим рівнем підтримки населенням цих країн оборони, яка не видається "мілітаристською або панікерською", передає DPA.

Пісторіус пообіцяв винести питання цивільного захисту на засідання федерального уряду Німеччини після повернення.

Німеччина ніколи не мала бункерів для всіх своїх мешканців – навіть під час холодної війни вони були розраховані тільки на 10% населення, а після її закінчення уряд розпродав наявні державні об'єкти або дозволив деяким із них занепасти.

Протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО уже попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому. Приміром, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

На цьому тлі Бундесвер уперше з кінця холодної війни розробляє новий комплексний оперативний план оборони, який враховує уроки повномасштабної російської агресії проти України.