Глава Минобороны Германии хочет улучшить гражданскую защиту населения

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что немецкое правительство должно обеспечить лучший механизм гражданской защиты населения.

Об этом он заявил во время визита в Финляндию 8 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Как сказал Писториус на встрече с финским коллегой Антти Хякканеном, вопрос усиления гражданской защиты необходимо решать быстро, потому что он "всегда является обратной стороной военной угрозы и обороноспособности".

Глава Минобороны ФРГ также сказал, что был поражен скандинавским подходом к "абсолютной, всеобъемлющей" обороне и высоким уровнем поддержки населением этих стран обороны, которая не кажется "милитаристской или паникерской", передает DPA.

Писториус пообещал вынести вопрос гражданской защиты на заседание федерального правительства Германии после возвращения.

Германия никогда не имела бункеров для всех своих жителей – даже во время холодной войны они были рассчитаны только на 10% населения, а после ее окончания правительство распродало имеющиеся государственные объекты или позволило некоторым из них прийти в упадок.

В течение последних недель ряд европейских стран НАТО уже предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем. К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

На этом фоне Бундесвер впервые с конца холодной войны разрабатывает новый комплексный оперативный план обороны, который учитывает уроки полномасштабной российской агрессии против Украины.