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Глава Минобороны Германии хочет улучшить гражданскую защиту населения

Пятница, 8 марта 2024, 18:19

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что немецкое правительство должно обеспечить лучший механизм гражданской защиты населения.

Об этом он заявил во время визита в Финляндию 8 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Как сказал Писториус на встрече с финским коллегой Антти Хякканеном, вопрос усиления гражданской защиты необходимо решать быстро, потому что он "всегда является обратной стороной военной угрозы и обороноспособности".

Глава Минобороны ФРГ также сказал, что был поражен скандинавским подходом к "абсолютной, всеобъемлющей" обороне и высоким уровнем поддержки населением этих стран обороны, которая не кажется "милитаристской или паникерской", передает DPA.

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Писториус пообещал вынести вопрос гражданской защиты на заседание федерального правительства Германии после возвращения.

Германия никогда не имела бункеров для всех своих жителей – даже во время холодной войны они были рассчитаны только на 10% населения, а после ее окончания правительство распродало имеющиеся государственные объекты или позволило некоторым из них прийти в упадок.

В течение последних недель ряд европейских стран НАТО уже предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем. К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

На этом фоне Бундесвер впервые с конца холодной войны разрабатывает новый комплексный оперативный план обороны, который учитывает уроки полномасштабной российской агрессии против Украины.

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