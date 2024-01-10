В Австрії міністра фінансів позбавили водійських прав за перевищення швидкості

Міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера на чотири тижні позбавили водійських прав за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє Kurier, інформує "Європейська правда".

За даними видання, минулої суботи Бруннер використовував свій службовий автомобіль BMW 7 для приватної поїздки і перевищив швидкість.

Міністр їхав зі швидкістю понад 130 км/год за обмеження у 80 км/год.

Поліція зупинила міністра на автомагістралі долини Рейну (А14) в районі розв'язки Дорнбірн-Зюд.

Перевірка на вміст алкоголю в крові не проводилася, оскільки таких підозр не виникло.

У Міністерстві фінансів Австрії заявили, що Бруннер "шкодує про цей інцидент".

Нагадаємо, влітку парламент Австрії схвалив законопроєкт, який дозволить владі конфісковувати автомобілі, водії яких значно перевищили швидкість.

У серпні заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас оголосив про відставку після того, як його спіймали за кермом у стані алкогольного сп’яніння.