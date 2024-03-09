Италия прекратит рассылку фото с камер контроля скорости из соображений конфиденциальности

В Италии планируют отказаться от рассылки фотографий с камер контроля скорости из соображений конфиденциальности.

Об этом объявили в итальянском Министерстве транспорта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министерство отметило, что водителям, пойманным на превышении скорости, будут рассылать домой только сообщение о штрафе.

Власти будут использовать снимки, сделанные камерами контроля скорости, только в том случае, если водитель подаст официальное возражение против штрафа.

Соответствующее решение было одобрено итальянскими органами по защите данных.

Как отмечается, бывали случаи, когда отношения, браки или деловые соглашения людей распадались после того, как на фотографиях, сделанных камерами контроля скорости, оказывалось, что в машине находился человек, который не должен был ехать вместе с водителем.

Вице-премьер и министр транспорта Маттео Сальвини неоднократно критиковал использование камер контроля скорости для преследования нарушителей правил дорожного движения, утверждая, что они используются муниципалитетами для получения прибыли.

Он считает, что камеры должны оставаться в зонах повышенного риска, в том числе возле школ и больниц, "но не на двухполосных дорогах...для того, чтобы взимать налоги и преследовать водителей".

В Италии установлено около 11 тысяч камер контроля скорости – больше, чем в любой другой стране-члене ЕС.

Напомним, летом 2023 года парламент Австрии одобрил законопроект, который позволит властям конфисковывать автомобили, водители которых значительно превысили скорость.

В январе министра финансов Австрии Магнуса Бруннера на четыре недели лишили водительских прав за нарушение правил дорожного движения.