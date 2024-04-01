В Амстердамі ненадовго закривали центральну станцію метро через підозрілу ситуацію

Поліція Амстердама у неділю ненадовго закривала для відвідувачів центральну станцію метро "Rokin" у зв'язку з підозрілою, за її словами, ситуацією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Після розслідування вибухотехніків роботу станції відновили, повідомили згодом правоохоронці столиці Нідерландів.

Поліція не надала жодних подробиць про те, що змусило їх перевіряти станцію метро, що знаходиться в самому центрі міста.

У суботу в нідерландському місті Еде невідомий утримував заручників у популярному кафе.

За словами правоохоронців, немає жодних ознак того, що захоплення заручників пов'язане з тероризмом.

Пізніше поліція завершила операцію, наслідком якої, ймовірно, було затримання чоловіка, який утримував заручників.

Нагадаємо, у лікарні міста Аахен, що в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, вдень 4 березня жінка почала погрожувати зброєю лікарям, що спонукало поліцію і рятувальників почати спецоперацію.