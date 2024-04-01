В Амстердаме ненадолго закрывали центральную станцию метро из-за подозрительной ситуации

Полиция Амстердама в воскресенье ненадолго закрывала для посетителей центральную станцию метро Rokin в связи с подозрительной, по ее словам, ситуацией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

После обследования взрывотехниками работу станции возобновили, сообщили впоследствии правоохранители.

Полиция не предоставила никаких подробностей о том, что заставило их проверять станцию метро, находящуюся в самом центре города.

В субботу в нидерландском городе Эде неизвестный удерживал заложников в популярном кафе.

По словам правоохранителей, нет никаких признаков того, что захват заложников был связан с терроризмом.

Позже полиция завершила операцию, следствием которой, вероятно, было задержание мужчины, который удерживал заложников.

Напомним, в больнице города Аахен, что в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, днем 4 марта женщина начала угрожать оружием врачам, что побудило полицию и спасателей начать спецоперацию.