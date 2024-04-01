Глава МЗС Франції очікує від Китаю "чітких сигналів" Росії щодо України

Після зустрічі з китайським колегою Ван Ї в Пекіні в понеділок міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Китай може відіграти "ключову роль" у переговорах про мир в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RFI.

"Ми переконані, що не буде тривалого миру, якщо про нього не домовляться з українцями", – сказав він журналістам на пресконференції разом з главою МЗС Китаю Ван Ї.

"Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права", – продовжив він. І Китай, за його словами, може відіграти "ключову роль" у забезпеченні дотримання міжнародного права.

Намагаючись поліпшити зв'язки з Китаєм, Франція також тисне на Пекін через його відносини з Москвою, які поглибилися після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Багато західних країн просять Китай відігравати більш активну роль у вирішенні конфлікту.

У понеділок Сежурне заявив, що Франція хоче, щоб Китай "надіслав дуже чіткі сигнали Росії" щодо війни в Україні.

Це вже другий візит міністра закордонних справ Франції до Китаю менш ніж за пів року після візиту його попередниці Катрін Колонни в листопаді.

Президент Китаю Сі Цзіньпін має відвідати Францію та Італію в травні.

Спроби Франції покращити відносини відбуваються в той час, коли Європейський Союз намагається дистанціюватися від надмірної залежності від Китаю.

Але Сежурне повторив, що "роз'єднання" – термін, який описує мету деяких політиків у Сполучених Штатах розірвати торговельні зв'язки та ізолювати Китай, – не стоїть на порядку денному.

Замість цього він сказав, що необхідне "економічне перебалансування", щоб забезпечити "здорову і стійку торгівлю".

"Неможливо відокремитися від Китаю, і відокремлення від Китаю є найбільшим ризиком", – сказав Ван Ї, зазначивши, що він високо цінує відмову Сежурне від цієї концепції.

Нещодавно офіційні особи заявили виданню Politico, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії – інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі.

За їхніми словами, цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку березня, де він обговорював майбутнє України.