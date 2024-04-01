Глава МИД Франции ожидает от Китая "четких сигналов" России по Украине

После встречи с китайским коллегой Ваном И в Пекине в понедельник министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Китай может сыграть "ключевую роль" в переговорах о мире в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RFI.

Сежурне на пресс-конференции вместе с Ваном И выразил убеждение, что не будет длительного мира, если о нем не договорятся с украинцами.

"Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом", – продолжил он. И Китай, по его словам, может сыграть "ключевую роль" в обеспечении соблюдения международного права.

Пытаясь улучшить связи с Китаем, Франция также давит на Пекин из-за его отношений с Москвой, которые углубились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Многие западные страны просят Китай играть более активную роль в мирном урегулировании.

В понедельник Сежурне заявил, что Франция хочет, чтобы Китай "послал очень четкие сигналы России" относительно войны в Украине.

Это уже второй визит министра иностранных дел Франции в Китай менее чем за полгода после визита его предшественницы Катрин Колонны в ноябре.

Президент Китая Си Цзиньпин должен посетить Францию и Италию в мае.

Попытки Франции улучшить отношения происходят в то время, когда Европейский Союз пытается избавиться чрезмерной зависимости от Китая.

Но Сежурне повторил, что "отсоединение" – термин, который описывает цель некоторых политиков в Соединенных Штатах разорвать торговые связи и изолировать Китай – не стоит на повестке дня.

Вместо этого он сказал, что необходима "экономическая перебалансировка", чтобы обеспечить "здоровую и устойчивую торговлю".

"Невозможно отделиться от Китая, и отделение от Китая является самым большим риском", – сказал Ван И, отметив, что он высоко ценит отказ Сежурне от этой концепции.

Недавно официальные лица заявили изданию Politico, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии – иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи.

По их словам, этот месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале марта, где он обсуждал будущее Украины.