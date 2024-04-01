У Фінляндії розслідують появу дивного запаху, схожого на сірку

Одразу шість відомств Фінляндії розслідують дивний запах, що злегка нагадує сірку, який виявили в регіоні навколо столиці Фінляндії Гельсінкі, а також у містах Порвоо та Еспоо.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Причину запаху ще не встановили. Близько 15.30 у неділю Служба порятунку Гельсінкі оголосила, що, за поточною інформацією, запах не становить загрози для здоров'я.

Джерело запаху під керівництвом Департаменту порятунку Гельсінкі розслідують столична поліція, прикордонна служба Фінляндії, Фінський метеорологічний інститут, Фінський інститут навколишнього середовища та Центр реагування на надзвичайні ситуації.

Прикордонна служба перевірила морську акваторію Фінської затоки. Про ситуацію також повідомили естонській владі. Водночас управління радіаційної та ядерної безпеки повідомило, що радіації не виявили.

Рятувальна служба заявила, що стежить за ситуацією, і проінструктувала людей закрити вікна та вентиляцію, якщо в приміщенні відчувається сильний запах.

Служба порятунку також порадила людям звертатися за медичною допомогою, якщо вони відчувають симптоми від запаху.

Запах також виявили у російському Санкт-Петербурзі. ЗМІ РФ повідомляють про різкий запах, який стоїть у цьому районі вже кілька днів.

Минулого тижня у литовській столиці Вільнюсі спалахнула масштабна пожежа на автомобільному звалищі. Екологи попереджали про поширення зон забрудненого повітря внаслідок пожежі.

Раніше поліція безпеки Швеції була змушена евакуйовувати кілька сотень людей зі своєї штаб-квартири у Стокгольмі через витік невідомого газу.