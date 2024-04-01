В Финляндии расследуют появление странного запаха, похожего на серу

Сразу шесть ведомств Финляндии расследуют странный запах, слегка напоминающий серу, его обнаружили в регионе вокруг столицы Финляндии Хельсинки, а также в городах Порвоо и Эспоо.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Причину запаха еще не установили. Около 15.30 в воскресенье Служба спасения Хельсинки объявила, что, по текущей информации, запах не представляет угрозы для здоровья.

Источник запаха под руководством Департамента спасения Хельсинки расследуют столичная полиция, пограничная служба Финляндии, Финский метеорологический институт, Финский институт окружающей среды и Центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

Пограничная служба проверила морскую акваторию Финского залива. О ситуации также сообщили эстонским властям. В то же время управление радиационной и ядерной безопасности сообщило, что радиации не обнаружили.

Спасательная служба заявила, что следит за ситуацией, и проинструктировала людей закрыть окна и вентиляцию, если в помещении ощущается сильный запах.

Служба спасения также посоветовала людям обращаться за медицинской помощью, если они испытывают симптомы от запаха.

Запах также обнаружили в российском Санкт-Петербурге. СМИ РФ сообщают о резком запахе, который стоит в этом районе уже несколько дней.

На прошлой неделе в литовской столице Вильнюсе вспыхнул масштабный пожар на автомобильной свалке. Экологи предупреждали о распространении зон загрязненного воздуха в результате пожара.

Ранее полиция безопасности Швеции была вынуждена эвакуировать несколько сотен человек из своей штаб-квартиры в Стокгольме из-за утечки неизвестного газа.