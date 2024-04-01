ЗМІ: Плани уряду консерваторів криміналізувати бездомність у Британії зустріли опір у партії

Міністри уряду Великої Британії зіткнулися з опором депутатів від своєї Консервативної партії через законодавчі плани криміналізувати бездомність.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, які обіймають високі посади в уряді.

За їхніми даними, понад 40 членів парламенту від консерваторів дали зрозуміти, що голосуватимуть проти законопроєкту, який дозволить поліції штрафувати чи проганяти безпритульних.

Екслідер партії Ієн Дункан Сміт та колишній віцепрем'єр Деміан Грін від консерваторів підписали поправки до законодавства, які скасовують плани криміналізувати бездомність.

Критики стверджують, що законодавство має надто широке трактування, через що порушниками можуть стати ті, хто насправді не є безпритульним.

Раніше повідомляли, що британська Консервативна партія за підсумками майбутніх виборів може отримати навіть менше 100 місць у парламенті, що стало би приголомшливою поразкою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виключив проведення парламентських виборів 2 травня, заявивши, що вони відбудуться пізніше цього року.

За даними ЗМІ, деякі міністри в уряді Сполученого Королівства ведуть приватні дискусії про можливість замінити прем'єра Сунака до парламентських виборів, які відбудуться пізніше цього року, але поки схоже, що ніхто з потенційних конкурентів не має достатньої підтримки.