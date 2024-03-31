Ще одне опитування прогнозує британським консерваторам розгромну поразку на майбутніх виборах

Британська Консервативна партія за підсумками майбутніх виборів може отримати навіть менше 100 місць у парламенті, що стало би приголомшливою поразкою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Sunday Times.

Аналіз на основі опитування 15 тисяч британців з правом голосу засвідчив, що консерватори можуть виграти у лише 98 округах і отримали би менше 100 місць (зокрема, жодного у Шотландії та Уельсі), тоді як лейбористи перемагають у 468 округах.

Загалом опитування прогнозує лейбористам 45% голосів – на 19 процентних пунктів більше, ніж консерваторам.

Правопопулістська партія Найджела Фараджа нарощує підтримку і здобула би 8,5% голосів, дещо поступаючись ліберальним демократам, яких підтримали би 10,4% виборців.

У ці результати не входять виборці, які ще не визначилися з думкою – це близько 15% опитаних, що менше, ніж у більшості попередніх опитувань. Консерватори ще сподіваються заручитися підтримкою цих виборців за час, що залишається до голосування.

Опитування проводила компанія Survation на замовлення громадської організації Best for Britain.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виключив проведення парламентських виборів 2 травня, заявивши, що вони відбудуться пізніше цього року.

За даними ЗМІ, деякі міністри в уряді Сполученого Королівства ведуть приватні дискусії про можливість замінити прем'єра країни Ріші Сунака до парламентських виборів, які відбудуться пізніше цього року, але поки схоже, що ніхто з потенційних конкурентів не має достатньої підтримки.