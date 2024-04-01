Министры правительства Великобритании столкнулись с сопротивлением депутатов от своей Консервативной партии из-за законодательных планов криминализировать бездомность.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Times со ссылкой на источники, занимающие высокие должности в правительстве.

По их данным, более 40 членов парламента от консерваторов дали понять, что будут голосовать против законопроекта, который позволит полиции штрафовать или прогонять бездомных.

Экс-лидер партии Иен Дункан Смит и бывший вице-премьер Дэмиан Грин от консерваторов подписали поправки к законодательству, которые отменяют планы криминализации бездомности.

Критики утверждают, что законодательство имеет слишком широкую трактовку, из-за чего нарушителями могут стать те, кто на самом деле не является бездомным.

Ранее сообщалось, что британская Консервативная партия по итогам предстоящих выборов может получить даже менее 100 мест в парламенте, что стало бы ошеломляющим поражением.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, заявив, что они состоятся позже в этом году.

По данным СМИ, некоторые министры в правительстве Соединенного Королевства ведут частные дискуссии о возможности заменить премьера Сунака до парламентских выборов, которые состоятся позже в этом году, но пока похоже, что никто из потенциальных конкурентов не имеет достаточной поддержки.