До Вірменії прибули військові інструктори зі США

Група мобільних інструкторів США прибула до Вірменії для обміну досвідом з військовими країни в галузі зв'язків з громадськістю та комунікацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Вірменії.

Американські інструктори проведуть зі службовцями Управління інформації та зі зв'язків з громадськістю Міноборони і державної установи "Зінуж медіа" тренування з обміну досвідом у сфері зв'язків з громадськістю та комунікацій.

Інструктори зі США перебуватимуть у Вірменії до 5 квітня.

Раніше стало відомо, що на полігонах Національної армії Молдови 1 квітня стартують міжнародні навчання JCET 2024 (Joint Combined Exchange Training) за участі військових з Румунії та США.

Минулого тижня на півдні Литви проходили командні навчання армійської бригади Gelezinis Vilkas – "Залізний вовк".