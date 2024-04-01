В Армению прибыли военные инструкторы из США

Группа мобильных инструкторов США прибыла в Армению для обмена опытом с военными страны в области связей с общественностью и коммуникаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.

Американские инструкторы проведут со служащими Управления информации и по связям с общественностью Минобороны и государственного учреждения "Зинуж медиа" тренировки по обмену опытом в сфере связей с общественностью и коммуникаций.

Инструкторы из США будут находиться в Армении до 5 апреля.

Ранее стало известно, что на полигонах Национальной армии Молдовы 1 апреля стартуют международные учения JCET 2024 (Joint Combined Exchange Training) с участием военных из Румынии и США.

На прошлой неделе на юге Литвы проходили командные учения армейской бригады Gelezinis Vilkas – "Железный волк".