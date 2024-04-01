Австрія скличе Раду нацбезпеки через затримання російського шпигуна

В Австрії 9 квітня відбудеться засідання Ради національної безпеки через затримання колишнього співробітника вже розформованого Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отта за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Засідання скличе федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер після запиту парламентської групи "Зелених".

"Є звинувачення у шпигунстві проти Егісто Отта, колишнього співробітника BVT. Ці звинувачення є серйозними. З одного боку, ці звинувачення тепер повинні бути з'ясовані судовою владою. З іншого боку, необхідно оцінити і прояснити ситуацію з безпекою в країні", – йдеться в заяві Негаммера.

За словами канцлера, необхідно запобігти тому, щоб російські шпигунські мережі загрожували Австрії шляхом проникнення або використання політичних партій або мереж.

Віденська прокуратура розслідує справу Отта з 2017 року за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем, веденні таємної розвідки на шкоду Австрії та порушенні державної таємниці.

Його нещодавньому арешту передувала поява інформації про те, що Отт передавав російським шпигунам вміст мобільних телефонів австрійських високопосадовців.

Зовсім недавно Отт потрапив у заголовки газет у зв’язку з постаттю колишнього члена правління німецької компанії Wirecard Яна Марсалека, який може переховуватись в РФ.

Як стверджувалось, Отт допомагав Марсалеку у створенні шпигунського осередку для Росії в рамках BVT. Він разом з колишнім керівником відділу BVT Мартіном Вайсом збирали інформацію для Марсалека і Росії, спираючись на свою попередню діяльність.