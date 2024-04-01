Австрия созовет Совет нацбезопасности из-за задержания российского шпиона

В Австрии 9 апреля состоится заседание Совета национальной безопасности из-за задержания бывшего сотрудника уже расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

Заседание созовет федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер после запроса парламентской группы "Зеленых".

"Есть обвинения в шпионаже против Эгисто Отта, бывшего сотрудника BVT. Эти обвинения являются серьезными. С одной стороны, эти обвинения теперь должны быть рассмотрены судебными властями. С другой стороны, необходимо оценить и прояснить ситуацию с безопасностью в стране", – говорится в заявлении Негаммера.

По словам канцлера, необходимо предотвратить то, чтобы российские шпионские сети угрожали Австрии путем проникновения или использования политических партий или сетей.

Венская прокуратура расследует дело Отта с 2017 года по обвинению в злоупотреблении служебным положением, ведении тайной разведки в ущерб Австрии и нарушении государственной тайны.

Его недавнему аресту предшествовало появление информации о том, что Отт передавал российским шпионам данные с мобильных телефонов австрийских чиновников.

Совсем недавно Отт фигурировал в публикациях СМИ в связи с фигурой бывшего члена правления немецкой компании Wirecard Яна Марсалека, который может скрываться в РФ.

Как утверждалось, Отт помогал Марсалеку в создании шпионской ячейки для России в рамках BVT. Он вместе с бывшим руководителем отдела BVT Мартином Вайсом собирали информацию для Марсалека и России, опираясь на свою предыдущую деятельность.