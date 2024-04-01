Глава МВС Франції розповів, скільком терактам запобігли в країні з початку року

У Франції з початку поточного року запобігли трьом спробам теракту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів французький міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен, якого цитує TF1 Info.

За його словами, раніше спроби нападів відбувалися кожні три місяці, але останнім часом темпи прискорилися.

Дарманен розповів, що 5 січня "був заарештований чоловік, який збирався здійснити акт проти ЛГБТ або синагоги".

5 березня затримали особу, яка збиралась здійснити атаку проти церкви в Парижі, додав очільник МВС.

"За останні тижні ми заарештували п’ятьох осіб у трьох окремих справах, щодо яких прокурор вирішуватиме, чи були вони терористами, зокрема дуже молодих людей у віці 13, 14 і 15 років. 14-річний хлопчик був заарештований на півночі Франції перед тим, як здійснити свій теракт у торговому центрі Euralille", – додав Дарманен.

Він підкреслив, що Франція дуже добре підготовлена для боротьби з терористичною загрозою.

"Напад може статися завжди, але Франція має величезні ресурси", – сказав міністр.

Загалом, з початку року у Франції було попереджено три спроби теракту, а з 2015 року – 74, зазначив Дарманен.

Минулого тижня Дарманен заявив про безпрецедентний рівень терористичної загрози в країні.

Президент Франції Емманюель Макрон вказав, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в підмосковній концертній залі, нещодавно намагалася скоїти теракти і на території Франції.