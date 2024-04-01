Глава МВД Франции рассказал, сколько терактов предотвратили в стране с начала года

Во Франции с начала текущего года предотвратили три попытки теракта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен, которого цитирует TF1 Info.

По его словам, ранее попытки нападений происходили каждые три месяца, но в последнее время темпы ускорились.

Дарманен рассказал, что 5 января "был арестован человек, который собирался совершить акт против ЛГБТ или синагоги".

5 марта задержали человека, который собирался совершить атаку против церкви в Париже, добавил глава МВД.

"За последние недели мы арестовали пять человек в трех отдельных делах, по которым прокурор будет решать, были ли они (задержанные) террористами, в частности очень молодых людей в возрасте 13, 14 и 15 лет. 14-летний мальчик был арестован на севере Франции перед тем, как планировал совершить свой теракт в торговом центре Euralille", – добавил Дарманен.

Он подчеркнул, что Франция очень хорошо подготовлена для борьбы с террористической угрозой.

"Нападение может произойти всегда, но Франция имеет огромные ресурсы", – сказал министр.

Всего с начала года во Франции было предотвращено три попытки теракта, а с 2015 года – 74, отметил Дарманен.

На прошлой неделе Дарманен заявил о беспрецедентном уровне террористической угрозы в стране.

Президент Франции Эмманюэль Макрон указал, что подразделение группировки "Исламское государство", взявшее ответственность за теракт в подмосковном концертном зале, недавно пыталось совершить теракты и на территории Франции.