Міністр економіки Німеччини каже, що закриття вугільних електростанцій не створює загроз

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина за останні роки стала більш незалежною у постачанні енергоресурсів і закриття семи вугільних електростанцій не створює ніяких загроз.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Габек зазначив, що останнім часом ціни на електроенергію та газ суттєво знизилися, а також зросла частка електроенергії з відновлюваних джерел. За його словами, енергонезалежність Німеччини на кращому рівні, аніж до останньої енергетичної кризи, і закриття кількох вугільних електростанцій не впливає на безпеку постачання.

"Низка теплоелектростанцій, які працювали на вугіллі і все ще були під’єднані до мережі про всяк випадок останні 2 роки, вже не потрібні і можуть бути відключені від мережі", – сказав він.

Відключення від мережі загалом семи вугільних електростанцій на заході країни та у землі Бранденбург підтвердили ще у неділю енергетичні компанії RWE та Leag.

Ці електростанції Німеччина планувала вивести з експлуатації ще раніше, проте через спричинену повномасштабним нападом Росії на Україну енергетичну кризу їх вирішили залишити на довший час або розконсервувати, щоб допомогти зменшити споживання газу.

Раніше повідомляли, що викиди парникових газів у Німеччині за 2023 рік, ймовірно, були найменшими за останні сім десятиліть.

Частка відновлюваних джерел у виробництві електроенергії в Німеччині за 2023-й становила 55%, позначивши перший рік, коли цей показник перевищив 50%.