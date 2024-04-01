Министр экономики Германии говорит, что закрытие 7 угольных электростанций не создает угроз

Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что Германия за последние годы стала более независимой в поставках энергоресурсов и закрытие семи угольных электростанций не создает никаких угроз.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Габек отметил, что в последнее время цены на электроэнергию и газ существенно снизились, а также выросла доля электроэнергии из возобновляемых источников. По его словам, энергонезависимость Германии на лучшем уровне, чем до последнего энергетического кризиса, и закрытие нескольких угольных электростанций не влияет на безопасность поставок.

"Ряд теплоэлектростанций, которые работали на угле и все еще были подключены к сети на всякий случай последние 2 года, уже не нужны и могут быть отключены от сети", – сказал он.

Отключение от сети семи угольных электростанций на западе страны и в земле Бранденбург подтвердили еще в воскресенье энергетические компании RWE и Leag.

Эти электростанции Германия планировала вывести из эксплуатации еще раньше, однако из-за вызванного полномасштабным нападением России на Украину энергетического кризиса их решили оставить на более длительное время или расконсервировать, чтобы помочь уменьшить потребление газа.

Ранее сообщалось, что выбросы парниковых газов в Германии за 2023 год, вероятно, были наименьшими за последние семь десятилетий.

Доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии в Германии за 2023-й составила 55%, обозначив первый год, когда этот показатель превысил 50%.