Спостерігачі РЄ прокоментували турецькі вибори, що стали поразкою для партії Ердогана

Спостерігачі Ради Європи назвали в цілому конкурентними місцеві вибори у Туреччині, які стали поразкою для партії чинного президента Ердогана, хоча й відзначили певні проблеми з поляризацією та свободою висловлення поглядів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Очільники спостережної місії Ради Європи заявили на брифінгу в Анкарі, що вибори загалом минули спокійно та були добре організовані.

Вони зазначили, що вибори в цілому були конкурентними і турецькі громадяни мали багато варіантів вибору, але відзначили проблеми з поляризацією і з тим, що Туреччина досі не відреагувала на деякі застереження, які вже давно висловлюються Радою Європи.

Заступник керівника місії закликав Анкару "зробити більше для того, щоби забезпечити політичний і медійний ландшафт зі справжньою свободою вираження думки".

Спостережна місія РЄ на місцевих виборах у Туреччині налічувала 26 спостерігачів із 16 країн Європи, спостереження велося на понад 140 дільницях.

Нагадаємо, за підсумками місцевих виборів 31 березня політсила чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зазнала найбільшої поразки за понад 20 років. Прихильники опозиції влаштували масштабні святкування у Стамбулі.

Сам Ердоган, коментуючи результати виборів, висловив жаль, що його політична сила не змогла досягти бажаних результатів.

Детально про значення поразки партії Ердогана на місцевих виборах дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".