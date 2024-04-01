Наблюдатели СЕ прокомментировали турецкие выборы, ставшие поражением для партии Эрдогана

Наблюдатели Совета Европы назвали в целом конкурентными местные выборы в Турции, которые стали поражением для партии действующего президента Эрдогана, хотя и отметили определенные проблемы с поляризацией и свободой выражения взглядов.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Руководители наблюдательной миссии Совета Европы заявили на брифинге в Анкаре, что выборы в целом прошли спокойно и были хорошо организованы.

Они отметили, что выборы в целом были конкурентными и турецкие граждане имели много вариантов выбора, но отметили проблемы с поляризацией и с тем, что Турция до сих пор не отреагировала на некоторые предостережения, которые уже давно высказываются Советом Европы.

Заместитель руководителя миссии призвал Анкару "сделать больше для того, чтобы обеспечить политический и медийный ландшафт с подлинной свободой выражения мнения".

Наблюдательная миссия СЕ на местных выборах в Турции насчитывала 26 наблюдателей из 16 стран Европы, наблюдение велось на более чем 140 участках.

Напомним, по итогам местных выборов 31 марта политсила действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела крупнейшее поражение за более чем 20 лет. Сторонники оппозиции устроили масштабные празднования в Стамбуле.

Сам Эрдоган, комментируя результаты выборов, выразил сожаление, что его политическая сила не смогла достичь желаемых результатов.

Подробно о значении поражения партии Эрдогана на местных выборах смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".