Підтримка німецьких ультраправих впала через підозру у зв’язках з РФ

Підтримка виборцями у Німеччині ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") знизилася через ймовірні зв'язки її депутатів із проросійською мережею впливу, яку викрили минулого тижня в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене соціологічним інститутом INSA для видання Bild am Sonntag.

Згідно з дослідженням, "АдН" отримала підтримку 19% виборців, що на один відсотковий пункт менше, ніж минулого тижня.

Таким чином, підтримка партії на чотири відсоткових пункти знизилася зі свого максимуму, який складав близько 23%, і праворадикали залишаються другою за підтримкою політичною силою в Німеччині.

Як свідчить опитування, опозиційна ХДС/ХСС залишається найбільш популярною з 31 відсотком.

Всі три урядові партії – соціал-демократи канцлера Олафа Шольца (15%), "Зелені" (13%) та "Вільні демократи" (5%) – мають майже стільки ж – 33%.

Водночас рейтинг "Альянсу Сари Вагенкнехт" (BSW), яка виступає проти військової допомоги Україні, залишається незмінним на рівні 6%.

За словами глави INSA Германа Бінкерта, якщо такі показники підтримки будуть на виборах 2025 року, жоден уряд не можна буде сформувати без ХДС/ХСС.

Раніше повідомляли, що в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" планують опитати свої двох депутатів щодо їхніх ймовірних зв'язків із проросійською мережею впливу, яку викрили минулого тижня в Європі.

Минулого тижня стало відомо, що Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оголосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

Крім того, журналістське розслідування виявило, що депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистронь отримував гроші від проросійської мережі впливу. Сам Бистронь вирішив оскаржити в суді ці звинувачення.