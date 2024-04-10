Зеленський: Непостачання Taurus пов'язане з ядерними погрозами Путіна
Президент України Володимир Зеленський заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не дозволяє поставити ракети Taurus через ядерні погрози російського лідера Владіміра Путіна.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Bild.
На питання, чи пов'язане непостачання Taurus з ядерними погрозами Путіна, президент України відповів, що так каже Шольц.
"Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії", – додав Зеленський.
За його словами, партнери України мають зброю, яка сьогодні потрібна Києву для виживання. Тому, зазначив він, йому незрозуміло, чому її не надають.
"Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою, і що це її найпотужніша система зброї", – вказав Зеленський, додавши, що Шольц не може залишити свою країну без цієї системи.
Раніше німецький канцлер Олаф Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять по Москві.
Також ЗМІ писали, що причиною можуть бути особливості ціленаведення ракет.
Водночас у найбільшому німецькому опозиційному блоці Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) все ще бачать можливості для поставок Taurus в Україну.