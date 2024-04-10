Зеленский: Непоставка Taurus связана с ядерными угрозами Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц не позволяет поставить ракеты Taurus из-за ядерных угроз российского лидера Владимира Путина.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bild.

На вопрос, связана ли непоставка Taurus с ядерными угрозами Путина, президент Украины ответил, что так говорит Шольц.

"Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России", – добавил Зеленский.

По его словам, у партнеров Украины есть оружие, которое сегодня нужно Киеву для выживания. Поэтому, отметил он, ему непонятно, почему его не предоставляют.

"Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой, и что это ее самая мощная система вооружений", – указал Зеленский, добавив, что Шольц не может оставить свою страну без этой системы.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят по Москве.

Также СМИ писали, что причиной могут быть особенности целеуказания ракет.

В то же время в крупнейшем немецком оппозиционном блоке Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) все еще видят возможности для поставок Taurus в Украину.