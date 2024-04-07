Укр Рус Eng

Буданов німецькому ЗМІ: Taurus, безумовно, полегшив би нам життя

Новини — Неділя, 7 квітня 2024, 19:30 — Христина Бондарєва

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повторив сподівання України на поставки з Німеччини крилатих ракет Taurus.

Про це він розповів у інтерв’ю ARD, повідомляє "Європейська правда".

Буданов зауважив, що Taurus – це "відмінна зброя", щоб вражати командні центри та "дуже важливі цілі".

"Taurus, безумовно, полегшив би нам життя", – сказав Буданов.

На запитання, чи може Україна покластися на Німеччину, він відповів: "Чи можемо ми покластися на вашу країну? Я на це сподіваюся".

Буданов наголосив, що Керченський міст залишається важливою ціллю для України. 

"Міст посилено охороняється і обороняється. Але всі працюють над цим питанням", – сказав він.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц публічно називав різні причини, чому він не дає згоду на передачу  Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

Також ЗМІ писали, що причиною можуть бути особливості ціленаведення ракет.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Зброя ЗСУ