Буданов німецькому ЗМІ: Taurus, безумовно, полегшив би нам життя

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повторив сподівання України на поставки з Німеччини крилатих ракет Taurus.

Про це він розповів у інтерв’ю ARD, повідомляє "Європейська правда".

Буданов зауважив, що Taurus – це "відмінна зброя", щоб вражати командні центри та "дуже важливі цілі".

"Taurus, безумовно, полегшив би нам життя", – сказав Буданов.

На запитання, чи може Україна покластися на Німеччину, він відповів: "Чи можемо ми покластися на вашу країну? Я на це сподіваюся".

Буданов наголосив, що Керченський міст залишається важливою ціллю для України.

"Міст посилено охороняється і обороняється. Але всі працюють над цим питанням", – сказав він.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц публічно називав різні причини, чому він не дає згоду на передачу Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

Також ЗМІ писали, що причиною можуть бути особливості ціленаведення ракет.