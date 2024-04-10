В Україну прибув новопризначений глава Міноборони Литви, зустрівся з Зеленським

Новопризначений міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас у межах свого першого закордонного візиту на цій посаді прибув до Києва, де він провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України, пише "Європейська правда".

Ну зустрічі Зеленський наголосив на важливості подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування та розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості.

"Дякую за вашу підтримку, за все, що ви робите з початку повномасштабної війни. Знаю, що наші команди працюють над документом щодо безпекових гарантій. Очікуємо, що він закладе нове підґрунтя для посилення захисту наших держав", – наголосив президент.

Зеленський акцентував, що українці особливо вдячні за фінансовий внесок Литви в реалізацію чеської ініціативи щодо купівлі артилерійських боєприпасів і за виділення коштів для партії дронів.

Під час зустрічі також обговорили подальшу всебічну підтримку з боку Литви, зокрема щодо підготовки українських військовослужбовців і реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.

Кащюнас був призначений новим міністром оборони Литви 25 березня.

"ЄвроПравда" спілкувалась із Кащюнасом, коли він очолював комітет литовського Сейму з питань нацбезпеки: відео дивіться тут.